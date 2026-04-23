Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Ростовской области сохранят все 19 роддомов, сделав ставку на их дооснащение

Власти Ростовской области больше не планируют укрупнять роддома. Об этом сообщила заместитель губернатора региона Олеся Старжинская.

Власти Ростовской области больше не планируют укрупнять роддома. Об этом сообщила заместитель губернатора региона Олеся Старжинская.

В настоящее время в регионе работают 19 медицинских организаций, имеющих акушерские койки. Они распределены по федеральной трехуровневой системе в зависимости от своей материально-технической базы. К третьему, самому высокотехнологичному уровню, относится, в частности, Перинатальный центр, куда направляют женщин из групп повышенного риска.

Олеся Старжинская сообщила, что с 2026 года действует новый приказ, строго регулирующий маршрутизацию пациенток. «Теперь система четко определяет, в учреждение какого уровня должна быть направлена роженица в зависимости от состояния здоровья и протекания беременности. Это позволяет минимизировать риски», — пояснила она.

Все три уровня системы в области полностью сформированы и сохранят свою структуру. Основные усилия будут сосредоточены на дооснащении существующих больниц для повышения качества медицинской помощи.