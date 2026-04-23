Дуров выпустил ИИ-трек в жанре шансон

Предприниматель Павел Дуров создал ИИ-трек в жанре шансон и опубликовал его в своем русскоязычном Telegram-канале.
Первая композиция основателя Telegram называется «Свой живой интернет». Сам Дуров ее не исполнял — вместо него звучит голос, сгенерированный нейросетью. Песня посвящена запретам и блокировкам в интернете.
Дуров отметил, что в 90-х любил создавать треки в программах вроде FruityLoops, а теперь возродил это хобби с помощью современных инструментов.
Он также добавил, что продолжит выкладывать композиции под псевдонимом «Дурикович».
