Дуров выпустил ИИ-трек в жанре шансон

Предприниматель Павел Дуров создал ИИ-трек в жанре шансон и опубликовал его в своем русскоязычном Telegram-канале.

Источник: РБК

Первая композиция основателя Telegram называется «Свой живой интернет». Сам Дуров ее не исполнял — вместо него звучит голос, сгенерированный нейросетью. Песня посвящена запретам и блокировкам в интернете.

Дуров отметил, что в 90-х любил создавать треки в программах вроде FruityLoops, а теперь возродил это хобби с помощью современных инструментов.

Он также добавил, что продолжит выкладывать композиции под псевдонимом «Дурикович».

Павел Дуров: биография, личная жизнь и задержание во Франции основателя Telegram
Миллиардер, плейбой и один из самых известных граждан России. Биография Павла Дурова оказалась в центре внимания после того, как его арестовали во Франции и обвинили в причастности к серьезным преступлениям. Собрали главное о знаменитом разработчике и программисте.
Читать дальше