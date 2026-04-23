Огонь охватил многоэтажку в Калининграде: спасатели МЧС вывели из пламени 48 человек

Пятый этаж многоэтажки на улице Ефремова в Калининграде окутало дымом — огонь охватил комнату и перекинулся на балкон. Жители в панике выбегали в коридор. Спасатели МЧС действовали молниеносно: они вывели из опасной зоны 48 человек, включая десятерых детей. Никто не пострадал.
Пока одни бойцы помогали людям, другие уже пробивались к очагу. Им удалось быстро сбить пламя и не дать огню распространиться дальше. На месте работали 25 специалистов и 8 единиц спецтехники. Сейчас дознаватели выясняют, что именно стало причиной возгорания.