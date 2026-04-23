Суд в Перми рассмотрел дело о драке двух женщин в Соликамске из-за ночного шума

Пермский краевой суд решил спор двух женщин, подравшихся утром в одном из домов Соликамска из-за ночного шума, сообщили в пресс-службе судебного органа.
По итогам проверки мировой судья признал одну из женщин виновной в нанесении побоев и назначил ей штраф в размере 5 тысяч рублей. Далее пострадавшая обратилась в Соликамский городской суд и потребовала компенсировать моральный вред в сумме 100 тысяч рублей, а также возместить судебные расходы. Ответчица, в свою очередь, отрицала факт нанесения побоев.
Суд частично удовлетворил иск: взыскал 10 тысяч рублей в качестве морального вреда, но отказал во взыскании судебных расходов. Это решение не устроило ни одну из сторон, и обе женщины подали апелляции. В Пермском краевом суде доводы пострадавшей о последствиях побоев не утвердили. Апелляция ответчицы также отклонена.