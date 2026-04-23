В Ростовской области к врачам после укусов клещей обратились 429 человек

По данным ведомства, для сокращения популяции клещей в регионе обрабатывают эпидемиологически значимые участки, включая зоны отдыха, а также сельскохозяйственных животных. Специалисты призывают соблюдать осторожность, садясь или ложась на траву, так как в этом случае клещ может сразу прицепиться к верхней части одежды или к голове, и его будет сложно заметить.