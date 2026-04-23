На севере Новосибирской области охота на селезней продлится до 29 апреля

На юге сезон уже завершен.

В Новосибирской области весенняя охота на селезней с живыми подсадными утками разрешена до 5 мая. Но есть нюансы. На юге региона сезон уже закрыт. На севере осталось всего пять дней — с 25 по 29 апреля. Об этом пишет пресс-служба минприроды Новосибирской области.

Охотиться можно только на самцов из укрытия, с манком или чучелами.

Инспекторы минприроды работают активно. Используют болотоходы, катера, тепловизоры и квадрокоптеры. С начала года провели больше 1500 выездов. Составили свыше 150 протоколов за нарушения.