На севере Новосибирской области охота на селезней продлится до 29 апреля

В Новосибирской области весенняя охота на селезней с живыми подсадными утками разрешена до 5 мая. Но есть нюансы. На юге региона сезон уже закрыт. На севере осталось всего пять дней — с 25 по 29 апреля. Об этом пишет пресс-служба минприроды Новосибирской области.
Охотиться можно только на самцов из укрытия, с манком или чучелами.
Инспекторы минприроды работают активно. Используют болотоходы, катера, тепловизоры и квадрокоптеры. С начала года провели больше 1500 выездов. Составили свыше 150 протоколов за нарушения.