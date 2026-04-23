В Калининградской области изготовят 20 тысяч «янтарных бриллиантов»

В регионе увеличат производство ювелирных изделий с алмазной огранкой.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградской области увеличивают производство ювелирных изделий с алмазной огранкой. Как сообщает пресс-служба Калининградского янтарного комбината, количество «янтарных бриллиантов» для украшений в этом году вырастет с 10 до 20 тысяч штук.

Такие «камушки» начали делать еще 5 лет назад. Мягкий от природы янтарь укрепляют в автоклавах: под воздействием давления и температуры из него уходят микропузырьки воздуха и влага. Каждая грань (их количество варьируется от 17 до 88) формируется вручную под точно рассчитанным углом. Грани наносят на станке с алмазным диском. За смену мастер обрабатывает до 15 камней.

Сегодня комбинат выпускает более 170 тысяч изделий в год. Спрос на «янтарные бриллианты», как говорят на предприятии, высок.