В Калининградской области изготовят 20 тысяч «янтарных бриллиантов»

Такие «камушки» начали делать еще 5 лет назад. Мягкий от природы янтарь укрепляют в автоклавах: под воздействием давления и температуры из него уходят микропузырьки воздуха и влага. Каждая грань (их количество варьируется от 17 до 88) формируется вручную под точно рассчитанным углом. Грани наносят на станке с алмазным диском. За смену мастер обрабатывает до 15 камней.