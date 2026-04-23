Святенко: успешные практики Нижегородской области будут рекомендованы к тиражированию в субъектах Федерации

Заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Инна Святенко поблагодарила правительство Нижегородской области за работу по социально-экономическому развитию региона. Напомним, что в рамках реализации проекта «Социальный маршрут. Мобильный сенатор» она возглавила делегацию СФ, которая посетила Нижегородскую область и встретилась с представителями регионального правительства.
«В ходе поездки мы подробно ознакомились с деятельностью социальных учреждений. Отдельное внимание уделили адаптивному спорту. Изучили опыт работы Центра адаптивных видов спорта, где реализуются программы по вовлечению в спорт ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции», — отметила Инна Святенко.
Вице-спикер СФ сообщила, что за время поездки сенаторы посетили восемь учреждений, провели встречи с жителями и рабочие совещания.
«Это помогло сформировать целостное представление о развитии области. По итогам поездки сформируем документ, в котором будут отражены успешные практики. Предложим к тиражированию в других регионах», — отметила Инна Святенко.
Сенаторы ознакомились с образовательными программами для молодежи и их трудоустройства, которые реализуются в круглогодичном образовательном центре «КУПНО. СТАРТ».
«Этот опыт позволяет оценить современные подходы к поддержке молодых специалистов и способствует дальнейшему развитию эффективных мер в сфере молодежной политики», — отметила Инна Святенко.
Особое внимание делегация Совета Федерации уделила вопросам поддержки участников специальной военной операции. В ходе поездки сенаторы провели круглый стол по вопросам комплексной поддержки военнослужащих и членов их семей. Вместе с руководителями профильных общественных организаций и фондов они пообщались с женами и матерями участников спецоперации.
В рамках программы делегация посетила Городецкий муниципальный округ, где познакомились с производственным циклом предприятия «Городецкая роспись», посетили музейный квартал, приняли участие в круглом столе с представителей предприятий народных промыслов и ремесленных сообществ и региональных органов власти.
Сенаторы высоко оценили успешный опыт Нижегородской области по привлечению инвестиций в развитие НХП, формированию узнаваемых брендов, а также вовлечению ремесленных сообществ в развитие креативной экономики.
«Сохранение культурного наследия требует ясной и понятной правовой защиты. Их интеллектуальная собственность должна быть надежно защищена от подделок. Нижегородская область демонстрирует сильные практики развития народных художественных промыслов — от создания брендов до привлечения инвестиций. Наша задача — на федеральном уровне выстроить системную поддержку ремесленников и предприятий отрасли», — отметила Инна Святенко.
Сенаторы обсудили разработку федерального закона о ремесленной деятельности, работа над которым ведется в Совете Федерации, и внесенный в Госдуму законопроект, направленный на поддержку начинающих креативных предпринимателей.
«Городец, известный как центр народных промыслов, развивающий традиции художественной росписи и деревянной резьбы, является ярким примером синергии креативных индустрий и народно-художественных промыслов. Помимо этого, город выступает музейной столицей Нижегородской области, что влияет на развитие туристического потенциала не только в его пределах, но и всего региона. Городец демонстрирует эффективную модель, где музейные объекты и народные промыслы, объединившись, являются центром культурного кластера», — отметила сенатор Юлия Лазуткина.
Кроме того, делегация ознакомилась с инфраструктурой поддержки креативных предпринимателей в Нижнем Новгороде. Участники проекта «Социальный маршрут» посетили Парк мастеров «Нижполиграф», где представлена широкая линейка региональных брендов и созданы условия для совместной работы современных дизайнеров с хранителями традиционных технологий.