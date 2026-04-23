Святенко: успешные практики Нижегородской области будут рекомендованы к тиражированию в субъектах Федерации

«Городец, известный как центр народных промыслов, развивающий традиции художественной росписи и деревянной резьбы, является ярким примером синергии креативных индустрий и народно-художественных промыслов. Помимо этого, город выступает музейной столицей Нижегородской области, что влияет на развитие туристического потенциала не только в его пределах, но и всего региона. Городец демонстрирует эффективную модель, где музейные объекты и народные промыслы, объединившись, являются центром культурного кластера», — отметила сенатор Юлия Лазуткина.