Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вода ушла с 16 участков и одной дороги в Нижегородской области

Сообщений о новых подтоплениях за минувшие сутки не поступало.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки паводковая обстановка в Нижегородской области начала понемногу выдыхаться. Сообщений о новых подтоплениях не поступало, при этом вода освободила несколько приусадебных участков и одну автодорогу. Свежую сводку опубликовало региональное управление МЧС.

Все освободившиеся территории пришлись на два округа. На Бору под водой больше не числятся 16 приусадебных земель, расположенных в садоводческих товариществах «Ольха», «Тюльпан», «Зеленый мыс» и в селе Кантаурово. В Навашинском округе из сводки ушел участок автодороги на улице Школьной в селе Натальино.

Тем не менее вода пока удерживает в регионе 64 приусадебных участка, 12 низководных мостов и семь отрезков дорог. Подтопления сохраняются в 15 муниципалитетах, среди которых Нижний Новгород (Кстовский район), Арзамас, Бор, а также Навашинский, Семеновский, Воскресенский, Володарский, Гагинский, Павловский, Починковский, Сергачский, Сеченовский, Уренский, Шатковский и Краснобаковский округа.