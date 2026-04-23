Вода ушла с 16 участков и одной дороги в Нижегородской области

За минувшие сутки паводковая обстановка в Нижегородской области начала понемногу выдыхаться. Сообщений о новых подтоплениях не поступало, при этом вода освободила несколько приусадебных участков и одну автодорогу. Свежую сводку опубликовало региональное управление МЧС.
Все освободившиеся территории пришлись на два округа. На Бору под водой больше не числятся 16 приусадебных земель, расположенных в садоводческих товариществах «Ольха», «Тюльпан», «Зеленый мыс» и в селе Кантаурово. В Навашинском округе из сводки ушел участок автодороги на улице Школьной в селе Натальино.
Тем не менее вода пока удерживает в регионе 64 приусадебных участка, 12 низководных мостов и семь отрезков дорог. Подтопления сохраняются в 15 муниципалитетах, среди которых Нижний Новгород (Кстовский район), Арзамас, Бор, а также Навашинский, Семеновский, Воскресенский, Володарский, Гагинский, Павловский, Починковский, Сергачский, Сеченовский, Уренский, Шатковский и Краснобаковский округа.