Краснокнижный гриб обнаружили в нижегородском лесу

В Нижегородской области найдено еще одно место произрастания краснокнижного гриба «саркосома шаровидная». Редчайшей находкой поделилась педагог-организатор экостанции региона Ольга Паклина. Об этом сообщается в группе «Сокровища биоразнообразия Нижегородской области» в социальной сети «Вконтакте».
Ранее было известно о четырех местах произрастания саркосомы шаровидной. В 2017 году в Красной книге фигурировала только одна локация — Пижемский заказник, в течение следующих лет научным волонтерам удалось обнаружить еще три точки «обитания» редчайшего гриба.
«Друзья, природа Нижегородской области скрывает ещё много загадок. Если вы увидели необычный гриб, растение или животное — не проходите мимо!» — обратились к нижегородцам специалисты.
