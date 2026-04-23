Краснокнижный гриб обнаружили в нижегородском лесу

Находкой поделилась педагог-организатор экостанции региона.

Источник: Живем в Нижнем

В Нижегородской области найдено еще одно место произрастания краснокнижного гриба «саркосома шаровидная». Редчайшей находкой поделилась педагог-организатор экостанции региона Ольга Паклина. Об этом сообщается в группе «Сокровища биоразнообразия Нижегородской области» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее было известно о четырех местах произрастания саркосомы шаровидной. В 2017 году в Красной книге фигурировала только одна локация — Пижемский заказник, в течение следующих лет научным волонтерам удалось обнаружить еще три точки «обитания» редчайшего гриба.

«Друзья, природа Нижегородской области скрывает ещё много загадок. Если вы увидели необычный гриб, растение или животное — не проходите мимо!» — обратились к нижегородцам специалисты.

Напомним, что биолог ННГУ рассказала о начале грибного сезона в нижегородских лесах.