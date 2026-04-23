В Биробиджане водитель Toyota спровоцировал ДТП при развороте

В Биробиджане столкнулись две иномарки на улице Миллера.

Источник: Комсомольская правда

В Биробиджане 22 апреля 2026 года произошло дорожно-транспортное происшествие из-за неправильного маневра водителя. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По предварительным данным полиции ЕАО, на улице Миллера водитель автомобиля Toyota Corolla Fielder перед разворотом не занял соответствующую крайнюю полосу, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Suzuki Wagon R-Solio. В результате аварии транспортные средства получили механические повреждения. Пострадавших нет.

Всего за минувшие сутки на территории Еврейской автономной области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия с материальным ущербом. Сотрудниками ДПС выявлено 60 нарушений правил дорожного движения. Обстоятельства происшествий устанавливаются.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости заблаговременно занимать соответствующее положение на проезжей части перед выполнением манёвров, чтобы не создавать помех другим участникам движения.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru