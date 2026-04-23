Срок уплаты налогов и платежей истекает 24 и 27 апреля

В Казахстане 24 и 27 апреля 2026 года истекает срок уплаты налогов и платежей, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Так, ИС «Параграф» напоминает, что необходимо уплатить:

до 25 апреля:

  • ИПН с доходов предоставленного иностранного персонала;

не позднее 25 апреля за апрель 2026 года:

  • авансовые платежи по КПН; плату за размещение наружной (визуальной) рекламы.

За март 2026 года:

  • КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты;
  • социальный налог;
  • единый платеж;
  • обязательные пенсионные взносы, ОПВР, ОППВ, социальные отчисления;
  • ООСМС, ВОСМС.

А также:

  • плату за пользование земельными участками — при заключении договора землепользования в марте;
  • плату за использование радиочастотного спектра — если разрешение получено в марте.