Срок уплаты налогов и платежей истекает 24 и 27 апреля

Так, ИС «Параграф» напоминает, что необходимо уплатить:
до 25 апреля:
- ИПН с доходов предоставленного иностранного персонала;
не позднее 25 апреля за апрель 2026 года:
- авансовые платежи по КПН; плату за размещение наружной (визуальной) рекламы.
За март 2026 года:
- КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты;
- социальный налог;
- единый платеж;
- обязательные пенсионные взносы, ОПВР, ОППВ, социальные отчисления;
- ООСМС, ВОСМС.
А также:
- плату за пользование земельными участками — при заключении договора землепользования в марте;
- плату за использование радиочастотного спектра — если разрешение получено в марте.