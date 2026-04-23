Бывшего лесничего в Красноярском крае арестовали за взятку в 430 тысяч рублей (видео)

В Красноярском крае суд заключил под стражу бывшего лесничего Абанского участкового лесничества. Его обвиняют в получении взяток, сообщает прокуратура.
По версии следствия, в январе 2024 года чиновник предложил местному предпринимателю за 430 тысяч рублей подобрать удобные участки в Каменском и Абанском лесничествах. Бизнесмен согласился. Деньги передавали частями: сначала 100 тысяч наличными, а в августе 2025 года — еще 200 тысяч прямо у дома лесничего в селе Никольск.
Два года о взятках никто не знал, но в апреле 2026 года в УФСБ поступил сигнал. Проверка вскрыла детали: показания предпринимателя, звонки свидетелям и переписку в телефоне. Против экс-лесничего возбудили уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ — получение взятки.
Прокурор настоял на аресте. В надзорном ведомстве посчитали, что у обвиняемого есть связи в районе и он может оказать давление на свидетелей. Наличие дома и семьи не стало аргументом для более мягкой меры пресечения.
Суд согласился и отправил бывшего лесничего в СИЗО на два месяца — до 21 июня 2026 года. Расследование продолжается.
