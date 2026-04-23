Инвестиции в проекты ГЧП в Волгограде превысили 100 млрд рублей

В 2024 году в рамках концессионного соглашения ВЭБ.РФ полностью профинансировал проект модернизации трамвайной сети Волгограда, перечислив городу более 3 млрд рублей по льготной ставке 5,65% годовых сроком на 20 лет. Благодаря этой поддержке Волгоград получил 62 трамвая (включая 50 односекционных «Львят» и 12 трёхсекционных «Невский»), из которых 24 уже вышли на маршруты, а остальные 38 начнут работу после завершения реконструкции линии скоростного трамвая; также проведена модернизация двух подземных станций (включая замену эскалаторов), начата реконструкция 3,8 км путей и ведётся проектирование продления одной из трамвайных линий.