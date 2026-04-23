В Екатеринбурге дали новые имена трем остановкам

В Екатеринбурге трем остановкам в Академическом и Октябрьском районах дали новые имена. Соответствующее постановление подписали в администрации города.
Так, остановка на строящейся улице Федора Заостровского, вблизи пересечения с улицей Зои Пушкаревой, получила официальное название «Улица Зои Пушкаревой».
— Остановке, расположенной на улице Суходольской, вблизи жилого дома № 16/2 по бульвару Петра Кожемяко, по направлению движения в сторону улицы Феофанова присвоено наименование «Поселок Светлореченский», — рассказали в пресс-службе администрации.
Остановочный комплекс на улице Суходольской, вблизи пересечения с улицей Тенистой по направлению движения в сторону улицы Феофанова, переименовали с «Поселок Светлореченский» на «Тенистая».