ЕГЭ в ближайшее время отменять не будут

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Отмена Единого государственного экзамена в ближайшие годы не произойдет.
Об этом сообщил ТАСС глава Рособрнадзора Анзор Музаев: «Пока нам ничего нового никто не предложил. Возможно, через некоторое время, так все бурно развивается, может, лет через 10».
По словам Музаева, текущая модель ЕГЭ, несмотря на все недостатки, обеспечивает честность и равные возможности для выпускников из любого региона.
Напомним, в Красноярском крае в этом ЕГЭ будут сдавать более 16 тысяч участников, из них выпускников этого года — 15139 человек. Для них будут организовано 165 пунктов проведения экзамена (ППЭ). А обеспечивать работу ППЭ будут более 8 тысяч человек. Основная волна ЕГЭ в этом году стартует с 1 июня. В этот день ребята напишут экзамены по истории, литературе и химии. Самыми популярными предметами по выбору ЕГЭ стали: профильная математика — ее выбрали почти 7 тысяч ребят, обществознание планируют сдавать 5812 человек и информатику — 3216 участников.