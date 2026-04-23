Председатель гордумы Ростова Новосельцева и глава Тулы подписали соглашение. На площадке III Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России» было заключено партнёрское соглашение между Ростовом-на-Дону и Тулой. Документ скрепили подписями Председатель Ростовской-на-Дону городской думы Лидия Новосельцева и глава Тулы Алексей Эрк. Соглашение нацелено на взаимное обогащение опытом в трёх ключевых направлениях: городское благоустройство, содействие предпринимательской инициативе и работа с молодёжью.
Лидия Новосельцева охарактеризовала документ как «стратегию совместных достижений» и отметила, что синергия двух промышленных центров способна внести вклад в обеспечение технологической независимости России.
На секции «Бизнес, живущий в городской среде» Лидия Новосельцева поделилась опытом донской столицы где предприниматели и промышленные предприятия системно участвуют в благоустройстве — реставрируют памятники архитектуры, благоустраивают территории, создают новые общественные зоны на месте бывших промзон.
«Задача муниципальной власти — убирать преграды. Когда бизнес видит, что его инициативу не тормозят, он сам идёт помогать городу», — подчеркнула Новосельцева.
Также председатель гордумы присутствовала на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение».
В своём обращении к участникам форума президент Владимир Путин акцентировал: «Все мы работаем ради укрепления суверенитета и безопасности страны. Управленцы всех уровней — по сути единая команда, и вы, представители муниципальных органов власти, — её основа. Именно на местах формируется вера людей в завтрашний день».