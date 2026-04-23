Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав обновил правила медосвидетельствования на ВИЧ-инфекции

Минздрав утвердил новые правила медосвидетельствования на ВИЧ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Минздрав России утвердил обновленные правила проведения обязательного медосвидетельствования на выявление ВИЧ-инфекции, они начнут действовать в России с 1 сентября, следует из ведомственного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно документу, теперь выдача заключения о результатах обязательного медосвидетельствования осуществляется медицинской организацией в срок не более 10 дней со дня обращения.

Помимо того, консультирование пациентов смогут проводить только врачи и специалисты со средним профессиональным медобразованием, которые имеют допуск к осуществлению медицинской деятельности и повышение квалификации по вопросам консультирования пациентов с ВИЧ-инфекцией в объеме не менее 72 часов.