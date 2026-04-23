Минздрав обновил правила медосвидетельствования на ВИЧ-инфекции

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Минздрав России утвердил обновленные правила проведения обязательного медосвидетельствования на выявление ВИЧ-инфекции, они начнут действовать в России с 1 сентября, следует из ведомственного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, теперь выдача заключения о результатах обязательного медосвидетельствования осуществляется медицинской организацией в срок не более 10 дней со дня обращения.
Помимо того, консультирование пациентов смогут проводить только врачи и специалисты со средним профессиональным медобразованием, которые имеют допуск к осуществлению медицинской деятельности и повышение квалификации по вопросам консультирования пациентов с ВИЧ-инфекцией в объеме не менее 72 часов.