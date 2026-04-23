Жители ряда домов Советского района Казани на сутки останутся без воды

В некоторых домах Советского района Казани сутки не будет воды. Причиной стало подключение вновь проложенного участка водопровода по Сибирскому тракту к централизованным сетям водоснабжения.
Так, воду отключат с 9:00 28 апреля до 9:00 29 апреля по следующим адресам:
Сибирский тракт, 27а, 29, 29 корп.1, 2, 3, 4, 5, 6; 29 корп.а, б, в, р; 29 В корп.7, 31, 31а, 31б, 31е, 31ст.1,2; 33;
ул. Троицкий лес, 1, 20, 22, 24, 24а, 25, 25а, 25б, 26, 28, 29, 29 корп.1, 2, 3, 4, 5, 6; 29а корп.1, 29б, 29/1, 30 В, 30 г, 30д, 32, 38, 41, 43, 43а, 43д, 45, 47, 50;
СДТ Заря;
СНТ Светоч;
СДТ Дружба-1;
СДТ при администрации Советского района.
Заявки на автоцистерны принимаются по телефону аварийно-диспетчерской службы: +7 (843)231−62−60, сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал».