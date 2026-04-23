Нижегородская область по итогам проверки признана готовой к пожароопасному сезону

Нижегородская область признана готовой к пожароопасному сезону по итогам федеральной проверки Департамента лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу, которая проходила с 4 по 22 апреля. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.
В рамках проверки оценивалась оснащенность подведомственных министерству учреждений пожарной техникой и оборудованием, системами связи и оповещения в соответствии со сводным планом тушения лесных пожаров Нижегородской области. В этом году дополнительно оценивалась реализация профилактических мер по предотвращению перехода огня с земель других категорий на лесной фонд, качество организации противопожарного обустройства лесов и эффективность использования федеральных средств, направленных на охрану лесных массивов. Сохранение лесов соответствует целям федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие».
«Эффективная борьба с лесными пожарами невозможна без четкой координации всех служб. В настоящее время силы и средства мобилизованы, планы действий отработаны, ресурсы распределены — система охраны лесов функционирует в режиме максимальной готовности. Но успех в сохранении зеленых богатств региона зависит не только от работы профильных служб. Каждый житель может внести свой вклад в безопасность лесов. Будьте предельно внимательны на природе: строго соблюдайте правила поведения в лесу, ни в коем случае не разводите костры в неположенных местах, не оставляйте мусор, способный стать источником возгорания. Только объединив усилия — от слаженной работы профессионалов до сознательности каждого гражданина — мы сможем уберечь наши леса от огня и сохранить их здоровыми», — подчеркнул министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.
В течение пожароопасного сезона 2026 года на территории региона будут работать 43 лесопожарные станции. Все подразделения оснащены необходимой техникой и оборудованием. Будет задействовано 3429 человек, в том числе 483 — из лесопожарных формирований. Будет привлечено более 1500 единиц техники, с учетом 477 единиц техники лесопожарных формирований. Создан резерв противопожарного снаряжения, пожарной техники, горюче-смазочных материалов и инвентаря.
Для оперативного обнаружения возгораний количество камер в лесах увеличено до 205, дополнительно в регионе будет действовать группы беспилотной авиации для охраны лесов от пожаров на базе трех комплексов управления беспилотниками дальнего радиуса действия. Авиационная составляющая охраны лесов усилена, количество летных часов увеличено до 580.
Минлесхоз Нижегородской области призывает всех граждан неукоснительно соблюдать правила противопожарной безопасности, оперативно сообщать обо всех фактах возгорания в лесу и на прилегающих территориях, а также об иных нарушениях в лесах по телефонам прямой линии лесной охраны: 8 (800) 100 94 00 и региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (831) 430 01 23. Телефоны работают круглосуточно.
Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Экологическое благополучие», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Экология». Новый нацпроект предполагает заботу об окружающей среде и повышение ее комфортности для жизни людей. В нацпроект входит шесть федеральных проектов: «Генеральная уборка», «Вода России», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов», «Экономика замкнутого цикла», «Чистый воздух».