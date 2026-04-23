В Красноярском крае английский язык учат больше 317 тысяч школьников

На начало учебного года английский язык изучали 317 718 школьников Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярскстат. На втором месте.

На начало учебного года английский язык изучали 317 718 школьников Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярскстат. На втором месте по популярности немецкий язык, его изучают 6 319 ребят. В пятерку также вошли французский, испанский и китайский языки. Их в совокупности изучают меньше тысячи учеников. В Республиках Хакасия и Тыва английский язык также наиболее популярен, его изучают 63 864 и 64 730 школьников соответственно. Отметим, что сразу два языка изучают 4 333 школьника в Красноярском крае, 207 в Республике Хакасия и 50 в Республике Тыва.