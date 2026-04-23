В Челябинске 25 апреля на восьми площадках пройдут массовые субботники

Субботники начнутся в 10:00 на семи площадках: в парке Калининского района (пересечение улиц Чайковского и Университетская Набережная), на пешеходной зоне Комсомольского проспекта (от улицы Молодогвардейцев до Ворошилова, чётная сторона), на улице Свободы (сбор у входа в администрацию Советского района, улица Орджоникидзе, 27А), в сквере на улице Орджоникидзе, в сквере на улице Бажова рядом с лицеем № 120, на территории перед школой № 141 (улица 60-летия Октября, 26А), а также в сквере напротив ТРК «Родник».
Ещё один субботник стартует в 13:00 в парке «Плодушка». Участники соберутся у входа со стороны магазина «Лента» по улице Энергетиков.
В этом году особое внимание уделят территориям, благоустроенным по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Масштабная экологическая акция «Вода России» стартовала в Челябинской области в пятницу, 17 апреля. Инициатива, направленная на сохранение водоёмов и повышение экологической культуры, началось с массового субботника на берегу Шершнёвского водохранилища в региональном центре.