В Перми снесут бывшее здание школы № 88 на Кислотных Дачах

Согласно проекту, демонтаж запланирован с 18 мая по 3 июля.

Подрядчика для сноса старого здания школы № 88 ищут в Перми, сообщается на сайте госзакупок.

Аварийное здание располагается на улице Можайской, 8. Согласно проекту, демонтаж запланирован с 18 мая по 3 июля. Подрядчику предстоит вывезти мусор и выровнять участок. Начальная цена контракта — 7,68 миллиона рублей. Площадь помещения 2,3 тыс. кв. м.

Школу основали в 1949 году, в 2009-м она переехала на улицу Пахоменко, 2. В 2020 году учреждение реорганизовали и объединили со школой № 131.

Напомним, 7 земельных участков общей площадью почти 2,3 гектара изымут для реконструкции дороги к будущему бизнес-терминалу аэропорта Перми. Реконструировать планируют участок улицы Аэродромной от шоссе Космонавтов до старого терминала протяжённостью 0,5 километра.