Красноярские специалисты обнаружили свиную ДНК в говяжьих субпродуктах

Специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» нашли признаки фальсификации в мясных субпродуктах.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» нашли признаки фальсификации в мясных субпродуктах. В учреждении рассказали, что с начала 2026 года успели проанализироваnть 73 образца: говяжье легкое, печень, желудки цыпленка бройлера, свиное сердце и другое.

Исследование показало, что в составе одного из товаров — крупнокускового бескостного мясного полуфабриката из говяжьих субпродуктов — присутствует ДНК свиньи, что не было указано в маркировке. Это признак фальсификации.

Такой продукт не только может нанести вред здоровью человека, но и вводит потребителя в заблуждение.

Информацию о нарушении передали в Россельхознадзор.