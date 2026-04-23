Работа без обеда: волгоградцам напомнили о штрафах для работодателей

Можно ли написать заявление об отказе от обеда? Технически — да, но работодатель обязан отказать. Причины три. Первая: работник не может отменить норму ТК РФ своим заявлением. Вторая: согласие работодателя грозит штрафом по ст. 5.27 КоАП РФ — от 1 до 5 тыс. рублей для ИП, от 30 до 50 тыс. для организаций. Третья: работа без перерыва ведет к выгоранию, усталости и росту риска травм.