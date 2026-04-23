Работа без обеда: волгоградцам напомнили о штрафах для работодателей

Волгоградцам нельзя отказываться от обеда на работе.

Многие волгоградцы хотят отказаться от обеда, чтобы уйти с работы пораньше. Кажется, это личное дело каждого — пить кофе вместо полноценного перерыва. Но Трудовой кодекс РФ смотрит на это иначе.

Статья 108 ТК РФ обязывает работодателя предоставлять перерыв для отдыха и питания от 30 минут до 2 часов. Это время не входит в рабочее и не оплачивается. Ключевой момент: закон использует слово «обязан», а не «вправе». Единственное исключение — смена короче 4 часов, — объясняет эксперт Елена Понаморева в своем канале.

Конкретное время обеда фиксируют в правилах внутреннего распорядка или трудовом договоре. Возможен «плавающий» график: например, 45 минут на обед в промежутке с 12:00 до 16:00. Перерыв можно делить на части — скажем, 30 минут на обед плюс два кофе-брейка по 15 минут.

Работодатель обязан создать условия для отдыха: не может запрещать выходить с территории или требовать питаться только в столовой. Если офис в промзоне и рядом нет кафе, компания должна оборудовать комнату для приема пищи. При смене дольше 8 часов положено несколько перерывов, суммарно не более 2 часов.

В обеденное время сотрудник свободен: может гулять, спать, заниматься личными делами. Его обязанность — отдыхать. Это требование охраны труда, а не просто формальность.

Можно ли написать заявление об отказе от обеда? Технически — да, но работодатель обязан отказать. Причины три. Первая: работник не может отменить норму ТК РФ своим заявлением. Вторая: согласие работодателя грозит штрафом по ст. 5.27 КоАП РФ — от 1 до 5 тыс. рублей для ИП, от 30 до 50 тыс. для организаций. Третья: работа без перерыва ведет к выгоранию, усталости и росту риска травм.

Законный компромисс есть. Можно установить минимальный перерыв — 30 минут. Или оформить гибкий график, который дает больше свободы в планировании дня без нарушений.

Вывод простой: перерыв для отдыха и питания — это гарантия защиты здоровья. Работа без обеда ради раннего ухода домой незаконна. Искать решения нужно в рамках Трудового кодекса.

