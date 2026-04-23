Пять рейсов на вылет и прилет задерживают в нижегородском аэропорту 23 апреля

В нижегородском аэропорту имени В. П. Чкалова задерживаются пять рейсов: три на вылет и два на прилет. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.
Вместо 13:15 самолет авиакомпании «Россия» отправится в Санкт-Петербург на два часа позже — в 15:15. Также борт Smartavia сможет вылететь в северную столицу из Нижнего Новгорода только в 15:20. Кроме того, принято решение о переносе рейса в Москву — с 9:40 на 15:40.
С опозданием прибудут в нижегородский аэропорт самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга.
Напомним, что ночью 23 апреля нижегородский аэропорт принял меры для обеспечения безопасности. Он ограничил прием и выпуск самолетов.