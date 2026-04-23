Занятия в самарских школах во вторую смену пройдут в дистанционном формате

Уроки в школах Самары пройдут в дистанционном режиме. Соответствующие объявления рассылаются в чатах для учеников и родителей.

Источник: Коммерсантъ

В регионе продолжает действовать режим угрозы атаки беспилотников.

БПЛА атаковали Самарскую область утром в четверг, 23 апреля. Силы ПВО сбили вражеские беспилотники, обломки которых упали на крышу многоквартирного жилого дома в Самаре. В результате на улице пострадали несколько человек, один из них госпитализирован. В Новокуйбышевске один человек погиб.

