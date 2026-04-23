Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свиную ДНК нашли в говяжьих субпродуктах в Красноярске

На упаковке об этом не было ни слова.

Специалисты красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» выявили фальсификацию в мясных субпродуктах. При проверке одного из образцов, маркированного как говяжий, лабораторный анализ показал наличие ДНК свиньи, хотя на упаковке об этом не было ни слова.

С начала года эксперты исследовали 73 образца: говяжье лёгкое и печень, куриные желудки, свиное сердце и селезёнку. Продукцию проверяли на безопасность, содержание вредных веществ, бактерий и соответствие заявленному составу. По словам учёных, подмена ингредиентов — распространённый способ удешевить товар.

«Это не представляет серьёзной угрозы здоровью (кроме возможных аллергических реакций), но вводит покупателей в заблуждение и является противозаконным», — пояснили специалисты.

Информацию о нарушении направили в Россельхознадзор для принятия мер.

Информацию о нарушении направили в Россельхознадзор для принятия мер.