Свиную ДНК нашли в говяжьих субпродуктах в Красноярске

Специалисты красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» выявили фальсификацию в мясных субпродуктах. При проверке одного из образцов, маркированного как говяжий, лабораторный анализ показал наличие ДНК свиньи, хотя на упаковке об этом не было ни слова.