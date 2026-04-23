Редчайший краснокнижный гриб нашли в Нижегородской области

Согласно Красной книге 2017 года, данному виду гриба была известна только одна локация произрастания — на территории Пижемского заказника, расположенного в Тоншаевском округе. Позже исследователи обнаружили еще три популяции этого гриба: одна находится на стыке Варнавинского и Ветлужского округов, другая — вблизи села Ивановское, недалеко от Бора, а третья — в лесных массивах под Арзамасом.