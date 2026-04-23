Редчайший краснокнижный гриб нашли в Нижегородской области

В Нижегородской области обнаружено новое место обитания саркосомы шаровидной, редкого гриба, занесенного в Красную книгу Российской Федерации. Информацией об этом поделились участники проекта «Сокровища биоразнообразия Нижегородской области: ищем, изучаем, сохраняем» на своей странице в социальной сети VK.

Согласно Красной книге 2017 года, данному виду гриба была известна только одна локация произрастания — на территории Пижемского заказника, расположенного в Тоншаевском округе. Позже исследователи обнаружили еще три популяции этого гриба: одна находится на стыке Варнавинского и Ветлужского округов, другая — вблизи села Ивановское, недалеко от Бора, а третья — в лесных массивах под Арзамасом.

Недавно было найдено пятое место произрастания, точное расположение которого пока остается конфиденциальным.

Ранее о сроках появления грибов в Нижегородской области рассказала биолог.