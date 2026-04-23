В Алтайском крае начались весенние посадки деревьев

Работы проведут на площади почти 7 тысяч гектаров.

Первые работы по лесовосстановлению стартовали в Алтайском крае в Ключевском, Степно-Михайловском и Озеро-Кузнецовском лесничествах при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Так, в Степно-Михайловском лесничестве высадили 240 тысяч сеянцев сосны обыкновенной на площади 60 га. В Ключевском лесничестве лесовосстановление планируется провести на территории в 1178 га. Сейчас там уже высажено 356 тысяч сеянцев на 89 га. Всего в крае за год работы проведут на площади 6963 га.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.