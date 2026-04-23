День открытых дверей в колледжах Ставрополья посетили около 1000 школьников

Будущие абитуриенты смогли на практике попробовать себя в роли лаборантов и химиков-технологов.

Источник: Национальные проекты России

Единый день открытых дверей прошел в колледжах Ставропольского края при поддержке регионального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети». Образовательные организации, входящие в кластер «Химическая отрасль промышленности», посетили около 1000 школьников, сообщили в правительстве региона.

Учащиеся 8−11-х классов и их родители ознакомились с правилами приема в колледжи, перечнем актуальных специальностей, а также возможностями трудоустройства на ключевых предприятиях региона. Программа включала экскурсии по учебным помещениям, встречи с работодателями, научные демонстрации от специалистов, мастер‑классы и профессиональные пробы. Будущие абитуриенты смогли на практике попробовать себя в роли лаборантов, химиков-технологов или машинистов технологических насосов и компрессоров, провести опыты и изучить химические реакции на оборудовании.

«Участие в профориентационных мероприятиях дает школьникам возможность осознать прямую связь между образовательным процессом и перспективами трудоустройства. Созданный на базе наших колледжей кластер “Профессионалитет” нацелен на подготовку специалистов для реального сектора экономики в соответствии с текущими запросами работодателей. На данный момент партнерами кластера являются 11 предприятий. Первый выпуск молодых специалистов состоится в 2027 году», — отметил и. о. министра, первый заместитель министра энергетики, промышленности и связи края Дмитрий Макаркин.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.