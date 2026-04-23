День открытых дверей в колледжах Ставрополья посетили около 1000 школьников

Учащиеся 8−11-х классов и их родители ознакомились с правилами приема в колледжи, перечнем актуальных специальностей, а также возможностями трудоустройства на ключевых предприятиях региона. Программа включала экскурсии по учебным помещениям, встречи с работодателями, научные демонстрации от специалистов, мастер‑классы и профессиональные пробы. Будущие абитуриенты смогли на практике попробовать себя в роли лаборантов, химиков-технологов или машинистов технологических насосов и компрессоров, провести опыты и изучить химические реакции на оборудовании.