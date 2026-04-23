В Красном Куте в Саратовской области благоустроят территорию храма

Территорию православного храма благоустроят в городе Красный Кут в Саратовской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.
Специалисты преобразят пространство по улице Пролетарской вблизи Троицкой церкви. Там сделают полноценный сквер с зонами отдыха, скамейками, тротуарными дорожками и освещением.
«В прошлом году в Красном Куте по федеральному проекту [»Формирование комфортной городской среды«] также благоустроили 2 общественные территории, город становится более современным и комфортным, точно так же, как и другие саратовские города и поселки. И что самое важное: благоустраиваются локации, которые выбирают сами жители в ходе всероссийского онлайн-голосования», — рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ Александр Мышев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.