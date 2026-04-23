Змею, ползущую по снегу, сфотографировали в Лысковском округе Нижегородской области

Змею, которая ползет по снегу, сфотографировали в Лысковском муниципальном округе Нижегородской области. Фото было опубликовано на странице ВК сообщества «Лысково Today» 22 апреля.
Подписчик сообщества прислал фотографии, где змея ползет по снегу: после метели в начале этой недели снега в Нижегородской области много.
Мнения аудитории разделились: одна часть подписчиков считает, что на фото — гадюка, а другие думают, что это уж.
Ранее мы писали, что змеи начали просыпаться в Нижегородской области.