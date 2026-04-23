Техническая готовность развязки в конце проспекта Победы в Калининграде превысила 80%

Строительство транспортной развязки в районе проспекта Победы планируют завершить до конца года. Протяжённость участка составляет 1,4 километра. Специалисты расширяют дорожное полотно, строят двухуровневую развязку, два путепровода и мост через Питьевое озеро. На ещё одном участке Северного обхода от Тенистой аллеи до Советского проспекта в декабре 2025 года завершили основные работы по строительству подземного перехода и начали сооружение двух надземных.