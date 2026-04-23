Техническая готовность развязки в конце проспекта Победы в Калининграде превысила 80%

В июле подрядчик приступит к укладке верхнего слоя покрытия на дороге.

Техническая готовность развязки в конце проспекта Победы в Калининграде превысила 80%. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Транспортная развязка в районе проспекта Победы готова более чем на 80%. В июле этого года дорожники приступят к укладке верхнего слоя покрытия на проезжей части объекта. Завершить её строительство планируется до конца этого года при поддержке федерального бюджета», — рассказал губернатор Алексей Беспрозванных.

Строительство транспортной развязки в районе проспекта Победы планируют завершить до конца года. Протяжённость участка составляет 1,4 километра. Специалисты расширяют дорожное полотно, строят двухуровневую развязку, два путепровода и мост через Питьевое озеро. На ещё одном участке Северного обхода от Тенистой аллеи до Советского проспекта в декабре 2025 года завершили основные работы по строительству подземного перехода и начали сооружение двух надземных.

Строительством Северного обхода занимается АО «ВАД». Общая стоимость контрактов с компанией составляет 25 миллиардов рублей. Подрядчику необходимо построить шестиполосную трассу, транспортные развязки, мосты, путепроводы, подземные пешеходные переходы, установить освещение и провести другие работы.

