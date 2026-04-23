Голикова рассказала о поддержке 4 млн семей с 11 млн детей

Более 4 миллионов российских семей, воспитывающих почти 11 миллионов детей, охватит новая семейная налоговая выплата. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на ежегодной всероссийской конференции «Демографический перелом в России: пути достижения», передает РИА Новости.

Источник: Газета.Ру

«Для работающих родителей двух и более детей с невысокими доходами с этого года введена ежегодная семейная выплата. Это у нас охватит более 4 миллионов семей, воспитывающих почти 11 миллионов детей», — заявила она.

В январе Голикова рассказала, что многодетные семьи смогут получить единое пособие, если рост их доходов не превысит 1 894 рубля. Она добавила, что подобный подход будет распространяться на многодетные семьи, у которых размер дохода после его увеличения превышал прожиточный минимум на 100−200 рублей.

До этого президент России Владимир Путин назвал приоритетной задачей страны поддержка рождаемости, многодетности и обеспечение достойного качества жизни семей.

Биография Татьяны Голиковой: семья и работа, личная жизнь, награды
Подробная биография Татьяны Голиковой: детство, карьера, награды и интересные факты. Главное о жизни заместителя председателя правительства РФ читайте в этом материале.
Читать дальше