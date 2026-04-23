В России сформирован новый перечень противоопухолевых препаратов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Минздрав РФ совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования сформировали новый перечень таргетных противоопухолевых препаратов, которые могут быть назначены после проведения у пациента ряда исследований.

Источник: НИА Красноярск

Обновленный перечень лекарств содержит 30 позиций, после обновления в документ были добавлены шесть комбинированных схем лечения колоректального рака, пишет РИА Новости.

Все препараты, включенные в перечень, требуют обязательного проведения молекулярно-генетических и иммуногистохимических исследований.

Лечение доступно россиянам по ОМС.