Ростовская УК «Мир» лишилась лицензии из-за долгов за электроэнергию

По иску Госжилинспекции Ростовской области суд аннулировал лицензию управляющей организации ООО УК «Мир» из Ростова-на-Дону. Из ее управления исключили все 78 многоквартирных домов. Об этом сообщил замглавы региональной Госжилинспекции Стефан Копытин.
Основанием для такого решения стала задолженность компании за электроэнергию, что является грубым нарушением лицензионных требований. Кроме того, УК ненадлежащим образом исполняла обязанности по управлению домами.
Как уточняется, в 2025—2026 годах от жильцов в Госжилинспекцию поступило 22 обращения, по которым организовали девять проверок — все завершились срывом. В связи с этим были составлены протоколы об административных правонарушениях и направлены в суд для привлечения компании к ответственности.
По итогам 2025 года «Мир» занимала одно из последних мест в рейтинге управляющих организаций в Ростове-на-Дону.