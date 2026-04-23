В Башкирии появился новый профессиональный праздник

На 32-м заседании Госсобрания — Курултая депутаты приняли во втором и третьем чтении закон о новом профессиональном празднике. Теперь в Башкирии каждый год 12 марта будут отмечать День работника органа опеки и попечительства.
Дату выбрали не случайно: именно 12 марта 1891 года в Российской империи приняли закон «О детях усыновленных и узаконенных». Этот документ заложил основы института опеки и попечительства.
