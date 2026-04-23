Знаменитые хабаровские пенсионеры снова разогрели танцпол на праздничной вечеринке: фото

В большом зале центра «Исток» снова весело и шумно! Наши легендарные хабаровские бабушки и дедушки соскучились по задору и общению. Очередная встреча поколений подпитала всех позитивом и драйвом, которому позавидует любая молодежь. Повод встречи — День телефона. Они еще помнят тот громоздкий аппарат с трубкой на проводе. Вызов был целым ритуалом. А как ликовали, когда появились мобильники. Теперь можно связаться с любым уголком страны и услышать знакомый и родной голос. Неуемные, полные огня и искрометного юмора, пенсионеры отплясывали, подпевали старым хитам и с задором включились в зажигательные конкурсы. Кто стал главной звездой вечера и покорил всех остротой и улыбкой -смотрите в нашем фоторепортаже!