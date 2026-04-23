В Каменске-Уральском начался капремонт школы № 20

Капитальный ремонт школы № 20 начался в городе Каменске-Уральском в Свердловской области по нацпроекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации Каменск-Уральского городского округа.
В учреждении обновят системы отопления, тепло- и водоснабжения, электрику, вентиляцию, заменят двери и покрытия пола, покрасят и побелят стены. Завершить работы должны до конца года. Отмечается, что с прошлом году там за счет местного бюджета уже обновили фасад, кровлю и оконные конструкции.
«Проведение капитального ремонта школы № 20 способствует созданию комфортных и безопасных условий для обучения школьников, модернизации устаревшей инфраструктуры и повышению качества образовательного процесса», — добавили в администрации.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.