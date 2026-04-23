Бизнесмены Тюменской области узнают о поддержке инвестпроектов в туризме

Вебинар на тему «Механизмы поддержки инвестиционных проектов в туризме» пройдет в Тюменской области в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в инвестиционном агентстве региона.
Эксперты подробно расскажут, как с помощью цифровой платформы МСП.РФ узнать о потребностях регионов в создании объектов туристской инфраструктуры, подобрать площадку для реализации инвестпроекта в сфере туризма и многое другое. Мероприятие состоится 29 апреля с 14:00 до 15:30, подключиться можно будет по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.