КГК пришел с проверкой в структуру Мингорисполкома

Комитет госконтроля пришел с проверкой в одну из структур Мингорисполкома.

Источник: Комсомольская правда

Комитет государственного контроля пришел с проверкой в структуру Мингорисполкома.

Проверка была начата в отношении коммунального унитарного предприятия «Тендерный центр Мингорисполкома».

Сотрудниками ведомства в момент проверки будут изучены вопросы, касающиеся формирования размера платы за услуги по организации и проведению процедур закупок, финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Внимание будет уделено вопросам соблюдения требований законодательства, которые регламентируют проведение закупок товаров, работ и услуг, при проведении подрядных торгов (переговоров) по выбору подрядных организаций на строительство объектов и так далее.

В КГК уточняют, что особое внимание уделять вопросам эффективности от проведения закупок коммунальных юрлиц и хозяйственных обществ с долей Минска в уставном фонде.

Белорусы могут сообщить информацию про работу указанного предприятия в чат-бот телеграм-канала ведомства — Violation2022_bot.

