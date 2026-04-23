КГК пришел с проверкой в структуру Мингорисполкома

Комитет государственного контроля пришел с проверкой в структуру Мингорисполкома.
Проверка была начата в отношении коммунального унитарного предприятия «Тендерный центр Мингорисполкома».
Сотрудниками ведомства в момент проверки будут изучены вопросы, касающиеся формирования размера платы за услуги по организации и проведению процедур закупок, финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Внимание будет уделено вопросам соблюдения требований законодательства, которые регламентируют проведение закупок товаров, работ и услуг, при проведении подрядных торгов (переговоров) по выбору подрядных организаций на строительство объектов и так далее.
В КГК уточняют, что особое внимание уделять вопросам эффективности от проведения закупок коммунальных юрлиц и хозяйственных обществ с долей Минска в уставном фонде.
Белорусы могут сообщить информацию про работу указанного предприятия в чат-бот телеграм-канала ведомства — Violation2022_bot.
Тем временем КГК Беларуси нашел просроченные яйца, которые продавали со скидкой 50%.
Ранее врачи предупредили белорусов о заболевании, которым можно заразиться во время работы на даче из-за популярного удобрения.
Также мы собрали график отключения горячей воды в Минске в мае 2026: список адресов, даты отключения.