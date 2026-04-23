В Красноярск привезли первую партию труб для ремонта коллектора на Семафорной

23 апреля в Красноярск привезли первую партию труб для ремонта коллектора на улице Семафорная. Пресс-служба «КрасКом» сообщила, что на продукцию производитель дает гарантию — до 50 лет безаварийной работы.
На сегодняшний день коммунальщики получили больше половины из 25 заказанных стеклопластиковых трубопроводов и соединительных узлов. Планируется заменить около 140 метров канализационного коллектора.
— В Красноярск доставку остатков труб и комплектующих ждем не позднее 30 апреля, после чего сразу приступим к замене трубопровода, — добавил генеральный директор компании Олег Гончеров.
Аварийно-восстановительные работы идут круглосуточно.
Напомним, днем 9 апреля на улице Семафорная провалился участок дороги около дома № 469, стр. 7 (возле Мичуринского моста в сторону КрасТЭЦ). Позже выяснилось, что все произошло из-за аварии на трубе канализации.
13 апреля власти ввели режим угрозы возникновения чрезвычайной ситуации из-за коммунальной аварии.