Россияне досрочно на следующей неделе получат детские пособия и пенсии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Граждане России получат детские пособия 29−30 апреля перед майскими праздниками.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Соцфонда.
Так, досрочно направят единое пособие на детей до 17 лет и по беременности, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву.
Перед майскими праздниками также заблаговременно перечислят пенсии. До 30 апреля получат выплату за май пенсионеры, которым пенсия обычно приходит через банк с 1-го по 4-е число месяца. Досрочная выплата затронет все виды пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности.