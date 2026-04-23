Тим Кук вспомнил свои главные ошибки на посту гендиректора Apple

Генеральный директор Apple Тим Кук рассказал, что «первой по-настоящему серьезной ошибкой», которую он сделал на своем посту, стал запуск приложения Apple Maps на iPhone в 2012 году, передает Bloomberg.
Об этом Кук, который уходит со своего поста 1 сентября, сообщил на встрече с общественностью, которую он провел вместе со своим преемником Джоном Тернусом.
Издание отметило, что приложение плохо работало в большинстве стран мира, предоставляя пользователям неверные маршруты, неправильно обозначенные достопримечательности и в целом уступая в удобстве тому, что тогда предлагала для iPhone Google. Это привело к первой крупной кадровой перестановке за все время работы Кука на его посту: он уволил руководителя отдела программного обеспечения Скотта Форстолла, ближайшего соратника соучредителя Apple Стива Джобса.
«Мы извинились за это и сказали: “Пользуйтесь другими приложениями. Они лучше нашего”. Это было довольно унизительно. Но мы поступили правильно по отношению к нашим пользователям… Теперь у нас лучшее картографическое приложение на планете», — приводит Bloomberg слова уходящего гендиректора Apple.
Среди других своих ошибок Кук назвал провальный запуск беспроводного зарядного коврика AirPower и десятилетние безуспешные попытки создать беспилотный автомобиль. Однако, как отмечает Bloomberg, ни одна из них не привела к кризису, который отбросил бы компанию назад: Кук, назначенный на свою должность в августе 2011 года, принял Apple с рыночной капитализацией в $350 млрд и добился ее увеличения до $4 трлн.
Говоря о своих достижениях, Кук сообщил, что он особенно гордится Apple Watch и их функциями для здоровья. «Я помню, как получил первое сообщение от пользователя Apple Watch, в котором он рассказал, что часы спасли ему жизнь. Сейчас я, конечно, получаю такие сообщения каждый день, но первое из них поразило меня особенно сильно», — сказал гендиректор Apple.
В свою очередь, Джон Тернус, рассказывая о планах компании по выпуску новых продуктов, заявил, что Apple снова «изменит мир».
Ранее генеральный директор IT-компании «АЯ-Эксперт» Роман Душкин и главный редактор портала Apple Insider Ринат Гришин заявили Радио РБК о расчетах Apple на то, что Тернус обеспечит компании преемственность курса и вместе с тем вернет ей лидерство по инновациям. По словам Гришина, руководство Apple подтолкнуло к смене вектора накопившееся отставание от конкурентов в части инноваций и внедрения искусственного интеллекта.
После того, как Джон Тернус займет пост гендиректора Apple, Тим Кук станет исполнительным председателем совета директоров. Согласно сообщению Apple, он будет оказывать содействие в некоторых аспектах деятельности компании, включая взаимодействие с политиками по всему миру.
