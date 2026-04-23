Тоннелепроходческий щит готовят к старту на станции метро «Горьковская»

Плановый срок запуска щита передвинулся на II квартал текущего года.

Источник: Нижегородская правда

На стройплощадке около станции метро «Горьковская» в Нижнем Новгороде начали готовить к запуску тоннелепроходческий щит. Об это рассказали в соцсетях МетроНН.

На данный момент метростроевцы монтируют специальные «юбки» щита, которые защищают его от проникновения земных вод и поддерживают герметичность конструкции. Им предстоит установить три ряда таких уплотнений.

Отмечается, что плановый срок старта щита передвинулся на II квартал текущего года. Дело в том, что перед началом работ нужно укрепить фундамент здания, расположенного рядом со стартовым котлованом. Щит должен преодолеть 729 метров на глубине 20 метров от улицы Горького до площади Свободы.

Полное видео с подготовкой щита смотрите в канале «Нижегородской правды» в MAX.

Напомним, что тоннелепроходческий комплекс доставили в Нижний Новгород из Китая. Проходка пройдет сразу в двух тоннелях для ускорения процесса. Строительство станций метро «Сенная» и «Площадь Свободы» планируют завершить в 2027 году.