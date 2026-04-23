Тоннелепроходческий щит готовят к старту на станции метро «Горьковская»

Отмечается, что плановый срок старта щита передвинулся на II квартал текущего года. Дело в том, что перед началом работ нужно укрепить фундамент здания, расположенного рядом со стартовым котлованом. Щит должен преодолеть 729 метров на глубине 20 метров от улицы Горького до площади Свободы.