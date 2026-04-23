Тоннелепроходческий щит готовят к старту на станции метро «Горьковская»

На стройплощадке около станции метро «Горьковская» в Нижнем Новгороде начали готовить к запуску тоннелепроходческий щит. Об это рассказали в соцсетях МетроНН.
На данный момент метростроевцы монтируют специальные «юбки» щита, которые защищают его от проникновения земных вод и поддерживают герметичность конструкции. Им предстоит установить три ряда таких уплотнений.
Отмечается, что плановый срок старта щита передвинулся на II квартал текущего года. Дело в том, что перед началом работ нужно укрепить фундамент здания, расположенного рядом со стартовым котлованом. Щит должен преодолеть 729 метров на глубине 20 метров от улицы Горького до площади Свободы.
Напомним, что тоннелепроходческий комплекс доставили в Нижний Новгород из Китая. Проходка пройдет сразу в двух тоннелях для ускорения процесса. Строительство станций метро «Сенная» и «Площадь Свободы» планируют завершить в 2027 году.