Бывший депутат ЗС Иркутской области Валерий Лукин умер на 83-м году жизни

Скоропостижно скончался Валерий Лукин, бывший депутат Законодательного Собрания Иркутской области. Его не стало на 83-м году жизни. Об этом в своих социальных сетях рассказал доктор юридических наук Виктор Игнатенко.
Умер Валерий Лукин, бывший депутат Заксобрания Иркутской области.
— Он был активным депутатом. Многим людям помог будучи Уполномоченным по правам человека в Иркутской области. Неравнодушный, порядочный и честный человек. Таким он останется в нашей памяти, — уточняется в сообщении.
Валерий Лукин родился 22 апреля 1944 года в Иркутске. Окончил политехнический институт по специальности инженер-механик. В 1967—1972 годах участвовал в строительстве железной дороги Хребтовая-Усть-Илимская. С 2012 по 2017 годы он был уполномоченный по правам человека в Приангарье.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что 25-летняя сибирячка купила поддержанный Mercedes-Benz. Однако иномарка не прослужила ей и месяца: неизвестные обстреляли машину прямо во дворе дома. Подробности.