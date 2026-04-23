Ряд игрушек запрещен в Беларуси из-за нарушения требований безопасности

Несоответствие требованиям техрегламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» зафиксировано Госстандартом и в отношении двух детских энциклопедий — «100 секретов для девочек» и «Необычные животные» из серии «Энциклопедия с развивающими заданиями». Книги напечатаны в московской типографии. В Госстандарте отметили, что при печати изданий не были соблюдены требования в отношении размера шрифта и пробелов, которые предъявляются к книгам, предназначенным для детского чтения.