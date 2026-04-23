Ряд игрушек запрещен в Беларуси из-за нарушения требований безопасности

Информация об этом размещена на сайте Госстандарта.
Так, в черный список попали пазлы «Мы — енотики» и «Песик на релаксе» товарной марки Hatber российского производителя «ХАТБЕР-М». Согласно информации Госстандарта, продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» по санитарно-химическому показателю гигиенической безопасности. В частности, специалисты обнаружили в пазлах превышение допустимого уровня формальдегида.
По той же причине в реестре опасной продукции оказались игрушка-пазл «Принц и принцесса в саду» с маркировкой «Рыжий кот» производства ООО «Издательский дом Проф-Пресс» (Россия) и игрушка-пазл «Подводный мир», изготовленная ООО «Я РАСТУ ТОЙЗ», также российского производителя.
Еще одной опасной игрушкой из-за превышения допустимого уровня формальдегида признана настольная игра «Меткий стрелок» с товарным знаком «Десятое королевство».
Несоответствие требованиям техрегламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» зафиксировано Госстандартом и в отношении двух детских энциклопедий — «100 секретов для девочек» и «Необычные животные» из серии «Энциклопедия с развивающими заданиями». Книги напечатаны в московской типографии. В Госстандарте отметили, что при печати изданий не были соблюдены требования в отношении размера шрифта и пробелов, которые предъявляются к книгам, предназначенным для детского чтения.
Запрет на ввоз и реализацию указанной продукции на территории Беларуси вступает в силу с пятницы, 24 апреля.
Формальдегид представляет собой бесцветный газ с резким запахом, который используют для производства смол, клея, ДСП, МДФ, фанеры, пластиков, текстиля и строительных материалов. В том числе формальдегид применяют и в производстве детских товаров, но его содержание строго регламентировано.
Сам по себе формальдегид токсичен. Если его концентрация слишком высока, он при вдыхании вызывает раздражение дыхательных путей — появляется кашель, першение в горле, может развиться отек слизистых. У людей с аллергией или заболеваниями органов дыхания пары формальдегида могут спровоцировать сильную аллергическую реакцию, приступ удушья.