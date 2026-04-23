ФАС согласилась с жалобой на торги по нанесению разметки в Липецкой области

Поводом для обращения компании в УФАС стали действия заказчика «Дорожное агентство Липецкой области». Заявитель указал, что порядок оценки квалификации не содержал требования о том, что принимаются исключительно договоры на дорожные работы, а именно ремонт, содержание, строительство и реконструкцию магистралей. Отсутствие информации в документации лишает участников закупки возможности понять, какой именно опыт заказчик примет во внимание. Антимонопольная служба согласилась с доводом «Лидера». Вместе с тем комиссия установила, что допущенное нарушение не повлияло на итоги закупки. Все участники конкурса, включая победителя, по собственной инициативе представили договоры на выполнение профильных дорожных работ. В связи с этим УФАС заключило, что неточность формулировок не привела к необоснованному отклонению или допуску заявок. Таким образом, проведение торгов признано правомерным.