В минприроды Дагестана прошли обыски по делу о застройке русла реки

В конце марта на республику обрушились ливни и ветер до 23 м/с, из-за чего во многих районах произошли наводнения. По данным МЧС, в связи с прорывом на комплексе гидротехнических сооружений в Геджухском водохранилище из-за повышения уровня воды из Дербентского района эвакуировали более 4 тыс. человек.