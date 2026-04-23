В минприроды Дагестана прошли обыски по делу о застройке русла реки

В минприроды Дагестана и в помещениях ФГБУ «Управление Дагмелиоводхоза» прошли обыски в связи с расследованием уголовного дела о строительстве домов в границах водоохранной зоны и русла реки, сообщили в пресс-службе СК России.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан продолжается расследование уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных п. “е” ч. 3 ст. 286 УК РФ (“Превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства”) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (“Халатность”)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, с 2009 года по март 2026 года должностные лица администрации Махачкалы и иных уполномоченных органов оформили права собственности физлиц на земельные участки, расположенные в границах водоохранной зоны и русла реки, где строительство объектов капстроительства не допускается.
Помимо этого, эти же лица выдавали разрешения на строительство многоквартирных домов, которые впоследствии были признаны недействительными. Несмотря на принятые судом решения о признании построенных объектов самовольными постройками и подлежащими сносу, строительство прекращено не было.
Следователи установили, что на данных участках осуществлялась засыпка русла реки, что препятствовало проведению мероприятий по очистке и обеспечению ее свободного течения.
В ведомстве отметили, что недостаточный контроль со стороны уполномоченных органов привел к возникновению угрозы подтопления прилегающих территорий. Также их бездействие привело к нарушению прав и законных интересов граждан, а также охраняемых законом интересов государства и общества.
РБК направил запрос в минприроды Дагестана.
В конце марта на республику обрушились ливни и ветер до 23 м/с, из-за чего во многих районах произошли наводнения. По данным МЧС, в связи с прорывом на комплексе гидротехнических сооружений в Геджухском водохранилище из-за повышения уровня воды из Дербентского района эвакуировали более 4 тыс. человек.
В начале апреля в результате обильных осадков обрушился трехэтажный дом по ул. Айвазовского, 6 В, в Махачкале. Рядом стоящие дома, расположенные вблизи русла реки, находятся в зоне риска. Около 300 человек были эвакуированы. Возбуждено уголовное дело.
Как ранее сообщал «РБК Кавказ», администрация Махачкалы подала более 50 исков по истребованию земельных участков и сносу самовольных построек вблизи рек.
7 апреля глава республики Сергей Меликов сообщил, что в результате наводнений пострадали более 6,2 тыс. человек. «Примерно такое же количество поврежденных домовладений, частных участков и хозяйственных объектов», — сказал он.
15 апреля в МЧС сообщили, что в четырех населенных пунктах Дагестана остаются подтопленными 129 жилых домов, 144 приусадебных участка и шесть участков автомобильных дорог. В пунктах временного размещения оставались 519 человек.
